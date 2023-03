El parlament defensa l'“ADN” de Mònaco

El Consell Nacional recorda que el seu mandat inclou protegir les prioritats nacionals

Andorra no és una excepció i el debat sobre l’acord d’associació amb la UE és tens com en els altres petits estats, en especial Mònaco, amb unes característiques molt peculiars. Els consellers monegascos s’han pronunciat sobre la informació del Govern relativa a la negociació, en considerar que “desperta una emoció molt legítima en l’opinió pública i una preocupació comprensible”.



Per aquest motiu el Consell Nacional ha precisat que, “contràriament” a les declaracions de l’Alt Comissionat per a Afers Europeus, no està “plenament informat de l’evolució en temps real de la negociació”.



En un comunicat, recorda que no comprometrà les especificitats del model