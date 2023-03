Detingut un jove per agredir el germà menor d'edat

Actualitzada 06/03/2023 a les 10:39

Un jove de 23 anys resident al país va ser detingut dissabte a la nit per agredir el germà, menor d'edat, i perseguir-lo després amb un ganivet de cuina amb una fulla de 20 centímetres que s'havia amagat als pantalons, segons ha fet públic la policia avui. El servei d'ordre remarca que l'arrestat "no hauria mostrat en cap moment per atemorir-lo" l'arma blanca al germà.La detenció va tenir lloc a Andorra la Vella i el jove està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic i contra la segureta col·lectiva.