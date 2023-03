Concòrdia vol frenar la inversió estrangera

Proposen una moratòria de 18 mesos en l’adquisició de pisos per part de no residents

Concòrdia vol fer de la inversió estrangera un dels seus cavalls de batalla argumental durant la campanya electoral que començarà el diumenge 19 de març. Així, la formació portarà en el seu programa electoral una moratòria de 18 mesos en matèria d’inversió estrangera per al sector immobiliari. Això voldria dir aturar l’adquisició de pisos de qualsevol mena per part de no residents, apuntant de manera directa els denominats residents passius.



Fonts del partit expliquen que l’objectiu seria aturar l’especulació, si bé reconeixen que aquesta mesura només ajudaria a estabilitzar els preus del mercat durant el 2023, però no els reduiria. En

#1 Tota tota? Imagino que parla sols del habitatge

(06/03/23 07:44)