Concòrdia es presenta "com la nova política"

Actualitzada 06/03/2023 a les 21:21

La nova formació liderada per Cerni Escalé, Concòrdia, ha presentat aquest vespre les seves llistes electorals en un acte molt similar al que va realitzar el PS ara fa unes setmanes. De fet, l'acte també s'ha celebrat a la sala d'actes del comú d'Escaldes després que la resolució de la junta electoral no permetés al partit realitzar-ho a l'era de la Casa Rossell.En aquest sentit, Escalé ha criticat la resposta de la junta electoral i ha asseverat que "és incomprensible que no es puguin fer propostes quan això va de fer política". Més enllà d'aquesta qüestió, el candidat a cap de Govern ha asseverat que seria bo "un Govern en minoria" perquè permetria "tornar a posar al centre al Consell General".