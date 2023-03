Actualitzada 06/03/2023 a les 11:18

El Govern informa que, a causa d’una incidència tècnica, els telèfons fixos de contacte del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i del Ministeri Salut no estan operatius actualment. S’està treballant per donar-hi solució tant aviat com sigui possible. #GovernAndorra — Govern d'Andorra (@GovernAndorra) March 6, 2023

Els telèfons fixos del ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat i del ministeri de Salut no funcionen aquest matí. El Govern ha informat que una "incidència tècnica" ha deixat no operatives les línies fixes i es treballa per solucionar l'avaria i restablir el servei.