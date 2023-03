Arrestat un conductor amb 2,20 d'alcoholèmia

Actualitzada 06/03/2023 a les 11:27

Un vehicle que circulava "a gran velocitat i amb els llums apagats" va cridar l'atenció la matinada de dissabte dels agents que feien tasques de prevenció a la sortida d'un local nocturn d'Andorra la Vella. La policia va aconseguir interceptar minuts després el cotxe conduït per un jove de 22 anys, resident al Principat. que ser detingut per donar 2,20 grams de taxa d'alcoholèmia i per conducció temerària, segons informa el cos de seguretat aquest matí.El servei d'ordre va arrestar la mateixa nit dos turistes de 60 i 32 anys per conduir amb alcoholèmies de 1,33 i 1,44 grams respectivament. La matinada de diumenge la policia va detenir un resident de 29 anys per un positiu d'1,34 grams al volant, i una conductora de 43 anys que va donar 0,85 d'alcoholèmia, segons el balanç d'actuacions del cap de setmana.Les intervencions dels agents també han portat a detenir un turista de 25 anys que havia entrat amb 0,7 grams de cocaïna per la frontera del riu Runer.Els controls de la policia divendres a Encamp van detectar un turista de 61 anys a les 15 hores que tenia en vigor dues ordres d'expulsió d'Andorra. L'home va ser detingut per un delicte contra la funció pública per trobar-se al país.