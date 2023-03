La tempesta perfecta

França va passar dimecres a ser el país d’Europa amb els preus més alts del tabac enmig d’una crisi de subministrament als estancs.

Les autoritats i els estanquers del país veí del nord temen que en els properes setmanes i hi hagi un increment del contraban de tabac a França. Dos factors s’han unit per provocar una tempesta perfecta en clau d’augment del mercat paral·lel de tabac. Per una banda, el dimecres 1 de març França es va convertir en el país d’Europa amb els preus de tabac més elevats després de registrar un nou increment del cost d’aquest producte als estanc. Per altra banda, els comerços de la regió d’Occitània estan vivint una manca d’estoc de tabac per la vaga de treballadors