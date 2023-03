'Black Jack' de Finances

Actualitzada 05/03/2023 a les 06:23

No es pot entrar a un casino i no fer-hi una partida, encara que sigui de prova. I si alguna cosa tenen aquests espais és que, en ells, un es deixa portar ràpidament per la màgia de la fortuna. Amb tot, a la inauguració alguns ministres de l’executiu, així com el cònsol major de la capital, van prova sort a la taula de blackjack. Va ser, potser no de manera oficial, la primera partida de joc a Andorra.Mentre Conxita Marsol rebia assessorament del director de joc d’Unnic, Josep Dos Santos, el ministre Torres confessava que va tenir alguna mala experiència a Marbella per haver assegut a una taula i demanar més cartes del compte. “S’ha de sumar 21, no?”, preguntaven alguns dels jugadors, mentre un grapat d’autoritats, entre elles el cap de Govern en funcions, s’ho miraven des de la segona filera. Una imatge quasi de pel·lícula on uns quants juguen mentre rebren la pressió dels que s’ho miren i esperen veure un conjunt de cartes que aconsegueixi batre la banca. “Ara puc doblar, oi?”, buscava confirmar algun altre jugador.El més conservador es va plantar amb un 18. Cap d’ells, però, va ser tan afortunat com el ministre de Finances en funcions, Cesar Marquina, que va aconseguir fer Black Jack. “És l’home que gestiona les finances del país”, va bromejar Xavier Espot. Les fitxes guanyades, però, no se les va quedar Marquina, així que no serviran per quadrar algun imprevist del pressupost.