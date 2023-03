El govern català amplia els serveis per a la interrupció voluntària de l’embaràs

L’hospital de la Seu d’Urgell ja pot fer avortaments quirúrgics. El departament de Salut de la Generalitat va anunciar ahir l’ampliació de serveis per a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran. A partir d’aquest mes de març, els quatre hospitals de la regió sanitària ofereixen tant el mètode farmacològic com el quirúrgic per a les dones que vulguin interrompre l’embaràs. D’aquesta manera, el govern garanteix que les usuàries de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, l’hospital comarcal del Pallars, l’Espitau Val d’Aran i l’hospital de Cerdanya no hagin de

#2 Reserva espiritual d'Occident.

(04/03/23 07:29)



#1 Drets Humans

(04/03/23 07:09)