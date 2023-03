El cap de Govern en funcions recull la iniciativa de Mònaco, que ja està treballant en l’informe

Si al desembre tant el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, com el mateix cap de Govern –tots dos ara en funcions–, Xavier Espot, ja van advertir que un no a Europa “tindrà conseqüències”, ahir Espot va anunciar que Andorra elaborarà un estudi per avaluar les mateixes. Una proposta que sorgeix després que el ministre d’Estat de Mònaco, Pierre Dartout, compartís durant les reunions celebrades ahir a Radio Andorra que el Principat monegasc ja ha iniciat els tràmits per a la realització d’aquest informe. Espot va destacar que Andorra ja porta a terme estudis d’avaluació i impacte a mesura que

