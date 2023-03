Els mossos de la Seu d'Urgell incrementen un 30% la resolució de fets delictius

Actualitzada 04/03/2023 a les 06:27

L’increment de 18 efectius a l’àrea bàsica policial de la comissaria dels mossos d’esquadra de la Seu fa un any ha permès augmentar la resolució de fets delictius en més d’un 30%. El balanç el va fer públic ahir el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, que va visitar les instal·lacions policials de la capital de l’Alt Urgell per presentar el projecte de millora de l’eficiència energètica d’aquesta comissaria i set més de Catalunya.Elena va valorar que a la Seu “els delictes estan per sota de la mitjana del país”, i va atribuir la millora a les estadístiques a “l’increment del 45% de la plantilla” aconseguida amb la incorporació dels gairebé 20 agents a la comissaria de la Seu. El conseller va assegurar que dels més de 2.000 nous agents que sortiran de les properes tres convocatòries dels mossos “una part revertiran també al municipi” de la Seu. Elena va presentar les actuacions de millora de l’eficiència energètica que el govern català portarà a terme a vuit comissaries.