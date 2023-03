El Govern recorda a Assandca que el calendari està previst i que a les reunions s’informa de la feina que s’està fent i actualitzant

El Govern va mostrar ahir la seva sorpresa per la insinuació del president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, amb relació al fet que encara no s’ha elaborat el registre del nombre de malalts de càncer que hi ha. Fonts del ministeri de Salut van recordar que és un tema molt sensible per al ministre, Albert Font, i que l’associació està “degudament informada que aquest registre estarà llest durant el segon semestre de l’any”, és a dir, com a molt aviat a partir de l’estiu.



Des del ministeri es va recordar que se celebren reunions amb Assandca cada