L’exconsellera general, però, no haurà d’entrar a presó com pretenia la Fiscalia

De 18 mesos de presó condicional a 30. La sala penal del Tribunal Superior ha elevat la condemna imposada pel Tribunal de Corts a Meritxell Mateu en considerar-la responsable d’un delicte de corrupció. No obstant això, l’exconsellera general de Demòcrates no haurà d’ingressar a presó en tractar-se d’una pena condicional, en contra del que reclamava la Fiscalia. En la vista per l’apel·lació al Superior el representant del ministeri públic va defensar que tant Mateu com l’exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel haurien de “trepitjar la presó”, en haver utilitzat el Consell General per intentar afavorir un projecte de l’entitat

#1 No ni ha un pam de net

(04/03/23 07:23)