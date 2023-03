Ubach afirma que es va parlar de la qüestió, però que encara no hi ha els resultats

La delegació del ministre d’Estat de Mònaco, Pierre Dartout, es troba des d’ahir al Principat per abordar la relació de cooperació amb Andorra i també per parlar de “l’estat de la qüestió” de l’acord d’associació amb la UE que ambdós països estan negociant. Així, en la primera trobada d’ahir la delegació monegasca va explicar que s’està realitzant un estudi per abordar les conseqüències que tindria una negativa a l’acord d’associació. En aquest sentit, la ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, va explicar després de la trobada entre els dos caps que “ens han dit que s’està fent aquest estudi,