Una dona desapareguda a Alcorcón roba un minibús a la capital

Actualitzada 03/03/2023 a les 11:28

Una dona desapareguda a Alcorcón, Madrid, des de fa dues setmanes ha estat controlada aquesta setmana a Andorra per robar un minibús. La desaparició de la dona de 42 anys, Isabel García Ubago, va ser denunciada pels seus familiars el 15 de febrer i la recerca es va donar per finalitzada el dimecres, quan van ser notificats que havia estat localitzada al Principat. La dona, que ha estat diagnosticada amb un problema de salut mental, va robar un minibús que es trobava estacionat a l'estació d'autobusos de la capital amb el motor encès, segons informa la policia. Els agents van controlar el vehicle quinze minuts més tard a Encamp i en fer la corresponent verificació d'identitat van comprovar que es corresponia amb una ordre pendent de recerca per desaparició.La dona va ser derivada a l'hospital per fer-li una valoració, i en ser diagnosticada amb algun problema de salut mental s'ha decidit mantenir-la ingressada al centre sanitari i no detenir-la. La policia informa que el dossier elaborat amb els fets delinquits ha estat enviat a la Batllia, qui decidirà una possible citació o sancions.