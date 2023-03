El registre encarregat al doctor Miralbell per valorar-ne l’afectació no dona cap resultat

Pot semblar quelcom irreal, però no ho és: actualment el país no té registrat el nombre de malalts de càncer que hi ha. Fa temps que es demana posar remei a aquesta mancança i semblava que finalment s’hi havia trobat una solució, ja que el ministeri de Salut i l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) havien encarregat un registre al doctor Raimon Miralbell per valorar l’afectació que té aquesta malaltia al Principat. Les conclusions s’havien de presentar a final de febrer, però aquesta setmana Assandca s’ha assabentat que no hi haurà resultats i que l’estudi ha estat un fracàs.



Miralbell és