El secretari d’Estat en funcions afirma que l’accés a la liquiditat del BCE “formarà part de la posició d’Andorra”

El secretari d’Estat d’Afers Europeus en funcions, Landry Riba, es va mostrar ahir optimista amb la negociació de l’acord d’associació pel que fa al sistema financer. Després de la ronda de negociació que es va celebrar ahir a Brussel·les, en la qual Andorra va traslladar les preguntes derivades del non-paper elaborat per la part europea sobre quins serien els requisits i els controls sobre els bancs andorrans, Riba va assegurar que “no hi ha hagut cap element que m’hagi fet canviar d’opinió amb relació que aquesta negociació no serà crítica”. Així, com ja va manifestar el secretari d’Estat fa unes