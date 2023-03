Pyrénées implementa més mesures d'estalvi energètic

Actualitzada 03/03/2023 a les 11:05

Grup Pyrénées aplicarà noves mesures per reduir el consum energètic i reforçar "el compromís amb la sostenibilitat". Les accions planificades aquest any són el desenvolupament d'un pla de mobilitat, fer el càlcul de la petjada de carboni i treballar en la compensació de les emissions, entre d'altres, segons informa l'empresa aquest matí.El grup remarca que durant el 2022 es va entrar a formar part del pacte per l'estalvi energètic impulsat pel Govern i van ser la primera companyia que va tancar les llums dels aparadors a les 22 hores i van substituir l'enllumentat de Nadal tradicional per "una ambientació sostenible de la façana" de l'edific de l'avinguda Meritxell. Pyrénées destaca que a més es va posar en marxa un pla d'instal·lació de plaques solars, es van fer millores en aïllament i en les calderes, es va instal·lar il·luminació LED i es van aplicar sistemes de climatització i refrigeració més sostenibles.