La Massana va ser la parròquia on més es va percebre el terratrèmol

El terratrèmol que va sacsejar Andorra el passat 22 de febrer va ser majoritàriament percebut a la parròquia de la Massana. L'enquesta sísmica feta per Andorra Recerca i Innovació va recollir un total de 177 respostes -el 91% asseguraven haver notat el sisme- i 62 provenien de la parròquia massanenca. D'aquestes, 60 indicaven que havien notat el sisme. Escaldes va ser la segona localitat amb més percepció del terratrèmol, amb un 36 de persones que asseguraven haver sentit la sacsejada. D'altra banda, 28 dels enquestats el van notar a Andorra la Vella i 18 a Ordino. A Encamp i a Canillo només dues persones van indicar que havien percebut el sisme.El 57% de les persones enquestades van notar sorolls i el 47% bastantes vibracions, segons queda palès en els comentaris del final de l'enquesta, on també es fa referència a la curta durada del sisme.L'enquesta mostra que durant el terratrèmol la gran majoria de les persones van reaccionar quedant-se al lloc, tal com indiquen les recomanacions. A més, recorden que en casos com aquests s'ha de procurar protegir-se dels objectes que puguin caure, col·locant-se sota d'una taula, del marc d'una porta o a l'exterior.El sisme va tenir lloc a prop d'Os de Civís a les 7.02 hores amb una magnitud local de 2,3 i es va produir a menys d'1 quilòmetre de profunditat, considerant-se superficial. El sisme va ser percebut i no hi ha constància de danys a Andorra.