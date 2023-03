L''Arxiu en línia' incorpora el fons fotogràfic de la Casa Cremat

Actualitzada 03/03/2023 a les 06:17

La pàgina web Arxiu en línia de l’Arxiu Nacional ja disposa del fons fotogràfic de la Casa Cremat d’Anyós, segons informa Govern. Es tracta d’un recull de més de 400 fotografies realitzades a principi del segle XX per Josep Lluís Molné i les imatges són principalment retrats fotogràfics fets a l’exterior, davant de la façana d’un immoble –sovint la Casa Cremat– per evitar llums no controlades, i miren directament a càmera. Tanmateix, s’han pogut determinar altres localitzacions com la façana de l’església d’Ordino, mentre que algunes fotografies es van fer amb una tela de fons a Andorra la Vella.La família Molné, hereva de Casa Cremat, va entregar les imatges a l’Arxiu Nacional, on van ser escanejades en alta resolució durant el 2020 i el 2021 amb l’objectiu de fer-les accessibles en línia. El procés de treball tècnic ha implicat revisar les fitxes descriptives de les imatges i fer un treball de documentació i d’identificació de les persones retratades, tal com apunten des de Govern, i afegeixen que “la complexitat d’identificar persones anònimes de principi del segle XX és evident i s’han pogut identificar noves persones i situar noves localitzacions del lloc de la realització de les fotografies”.Els treballs impulsats per l’Arxiu compleixen les premisses del pla estratègic de la cultura que marquen avançar en la digitalització dels fons perquè la ciutadania hi pugui tenir fàcil accés. Alhora, aquesta tasca contribueix a saber més sobre els personatges i les localitzacions.