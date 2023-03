Els guies canins de la policia lliuren més de 3.000 euros a GosSOS

Actualitzada 03/03/2023 a les 15:10

Els guies canins de la policia han lliurat avui al matí a l’associació GosSOS 3.012 euros recaptats amb la venda dels calendaris solidaris en què apareixen els 12 gossos policia que formen part d’aquest grup en les especialitats de recerca d’explosius, estupefaents, divises, rastre i defensa. L’acte ha tingut lloc a la gossera, equipament que gestiona l’associació, i on es destinaran els beneficis d’aquesta acció solidària. El calendari, que es va editar el setembre de l’any passat, tenia com a objectiu donar a conèixer la feina del grup caní i totes les especialitats amb què treballen, així com l’estreta relació que s’estableix entre el guia i el gos.