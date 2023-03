Actualitzada 03/03/2023 a les 14:02

Meritxell Mateu i Joan Pau Miquel han estat condemnats per la Sala Penal del Tribunal Superior a 30 i 15 anys de presó condicional , respectivament. El que implica que no hauran d'ingressar al centre penitenciari. La condemna és per delicte major de corrupció, que és el que demanava el fiscal.