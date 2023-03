L’Arieja s’excusa en “un fenomen meteorològic excepcional” i en la falta d’equipaments

El col·lapse circulatori que es va viure la matinada de diumenge a dilluns a la carretera que uneix el Pas de la Casa amb l’Ospitalet encara porta cua. Un total de 115 vehicles es van veure afectats durant més de vuit hores en el caos que es va originar a la carretera d’accés a França arran d’un accident a la via. La principal queixa d’alguns dels afectats va ser la inexistència de cap tipus d’assistència per part de les autoritats franceses, tant regionals com nacionals, que no van reaccionar per evitar que la carretera es convertís en una ratera per