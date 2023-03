Cinc presos 'aprenen' sobre relacions no violentes

El programa, impulsat amb el ministeri d’Afers Socials, consta de quinze sessions que van arrencar el mes passat a la Comella

El programa per a la promoció de relacions no violentes al centre penitenciari de la Comella va arrencar el mes passat i compta amb la participació de cinc reclusos. Es tracta d’una iniciativa que fa part del conveni signat entre el ministeri de Justícia i Interior i el ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat per implementar programes d’interès comú.



Tal com va assenyalar el Govern en un comunicat, el programa consta de 15 sessions de dues hores cadascuna que es duen a terme setmanalment. Durant aquestes sessions, va afegir l’executiu, es treballen els conceptes de violència i relacions de poder, les