Catorze alumnes del Lycée participen en un projecte de calefacció aerosolar a Nantes

FEDA dona suport al projecte de catorze alumnes del Lycée relacionat amb l’aprofitament d’energies renovables per a la calefacció. La iniciativa implica que els alumnes col·laboraran amb una empresa de Nantes en la fabricació d’un sistema de calefacció aerosolar de baixa tecnologia, ecològic i econòmic, per a habitatges. La instal·lació consta d’una part de panells i un microcontrolador que regula l’eficiència de la calefacció autònomament. Es calcula que el sistema podria permetre estalviar un quart del consum de calefacció d’un espai de 40 metres quadrats.Els joves marxaran a Nantes del 5 al 10 de març i dedicaran tres dies íntegrament a pràctiques dins l’escola col·laboradora, Enerlong, amb formacions en enginyeria per construir els panells. A més, rebran formació sobre programació de microcontroladors Arduino i faran visites de caràcter cultural i per conèixer una empresa naval.El director general de FEDA, Albert Moles, i el proviseur del Lycée, Olivier Salvan, van signar ahir el conveni pel qual la companyia elèctrica patrocina aquest projecte educatiu. L’acte va comptar amb els alumnes participants, que a la tornada exposaran el panell fabricat al Museu de l’Electricitat.