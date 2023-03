Atracament a una benzinera d'Encamp amb una arma blanca

Actualitzada 03/03/2023 a les 14:24

La policia busca un home que ha atracat a les 11.45 hores d'aquest matí una benzinera del vial d'Encamp. El cos de seguretat han posat en marxa l'operació gàbia per localitzar l'autor del robatori a una estació de servei de la companyia Cepsa. L'home ha arribat caminant a l'establiment i ha exhibit una arma blanca de grans dimensions perquè els empleats li donessin els diners. L'import que s'ha endut estaria al voltant dels 500 euros, segons l'estimació que han fet al Diari els responsables de la benzinera, que han d'acabar de comptabilitzar els diners que hi havia a la caixa.Els integrants de la unitat d'investigació s'han desplaçat fins a la benzinera per recercar elements per aclarir el robatori comés per un home que ha actuat sol. Els policies han pres declaració als dependents que estaven treballant a l'estació del servei al moment que l'atracador ha accedit a l'establiment d'Encamp.Els agents estan desplegats per tot el territori amb controls als vehicles que consideren sospitosos i revisió de tots els vehicles i ocupants als punts fronterers. La vigilància de la policia està provocant cues a diversos punts del país.