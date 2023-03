Arrestat un home en recerca per un robatori

Actualitzada 03/03/2023 a les 10:18

La policia va detenir dimecres un home resident de 40 anys que tenia una ordre de recerca per lesions i per cometre un furt d'un valor menor a 600 euros, segons informa la policia en el balanç de detencions.També aquesta setmana, un no resident de 34 anys va ser controlat per mostrar-se agressiu amb els empleats d'un hotel de Canillo. El turista, que es trobava en estat d'embriaguesa, també va reaccionar desproporcionadament davant els agents en ser arrestat, segons la policia. L'home és acusat d'un delicte contra la funció pública per desobediència i resistència greu als agents i contra l'honor per injúries.Pel que fa a les detencions per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues, la policia ha arrestat aquesta setmana un home resident de 60 anys per conduir sota els efectes de la cocaïna i un resident de 41 anys que circulava fent ziga-zagues per la General 2 amb una taxa d'1,05 g/l.