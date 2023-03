Representació de l'obra 'Troianes' pel Dia de la Dona

Actualitzada 02/03/2023 a les 12:31

L'obra de teatre 'Troianes. Dones a les portes de la ciutat en flames', a càrrec de la Jove Companyia Nacional d'Andorra, es representarà aquest dissabte a les 19 hores al teatre comunal de la capital en motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. L'obra és una versió de Juanma Casero sobre el text d'Eurípides que uneix textos de Racine, Ibsen i Sarte amb articles periodístics i testimonis de dones en conflictes bèl·lics.D'altra banda, Govern informa que per commemorar el 8 de març s'incorporarà la frase "8M Dia Internacional de les Dones" als panells lumínics de circulació del país, principalment durant la mateixa jornada i fins el 12 de març en català, castellà, francès, anglès i portuguès. A més, s'han repartit 700 llaços blancs a l'administració, comuns i les parapúbliques per tal que els treballadors els puguin portar durant el 8 de març. Per últim, s'organitzaran xerrades a les diferents residències de gent gran del país sobre el paper de la dona en la societat.