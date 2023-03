El líder de terceravia explica que no donaran cap consigna de vot, però demana tenir en compte les formacions que diguin quan i com faran el referèndum

El líder de terceravia, Josep Pintat, té clar que els electors “tenen molt criteri” i, en funció de l’evolució de la campanya, “votaran pel sentit del canvi o si volen més del mateix”. Per això, malgrat que terceravia no serà present en aquestes eleccions, des del partit “no donarem cap consigna de vot”. “Els vots que fins ara eren per terceravia aniran on vulguin els electors”, va deixar clar al programa Parlem-ne, de Diari TV. Pintat, però, sí que va aconsellar tenir en compte l’acord d’associació amb la Unió Europea a l’hora d’anar a votar. “Aconsello tothom que s’informi sobre