FEDA patrocina un projecte del Lycée sobre fonts renovables

Actualitzada 02/03/2023 a les 18:51

FEDA i el Lycée Comte de Foix han signat avui un conveni de patrocini per donar suport a un projecte de catorze alumnes de l'escola relacionat amb l'aprofitament d'energies renovables per a la calefacció, segons informa la parapública en nota de premsa. Els alumnes col·laboraran amb una empresa de Nantes en la fabricació d'un sistema de calefacció aero-solar de baixa tecnologia, ecològic i econòmic, per a habitatges. Es calcula que el sistema podria permetre estalviar un quart del consum de calefacció d'un espai de 40 m2.Els joves marxaran a Nantes del 5 al 10 de març i dedicaran tres dies íntegrament a pràctiques dins l'escola col·laboradora, Enerlong amb formacions en enginyeria per construir els panells. A més, rebran formació sobre programació de microcontroladors Arduino i faran visites de caràcter cultural i per conèixer una empresa naval.