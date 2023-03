Crèdit Andorrà és escollit millor banc digital i en RSC d'Andorra

Actualitzada 02/03/2023 a les 11:41

Crèdit Andorrà ha estat reconegut com a millor banc digital i en RSC d'Andorra 2023, segons la publicació internacional Global Banking & Finance Review. El banc destaca la seva aposta per integrar la digitalització en processos, productes i serveis, i impulsar el seu compromís amb la sostenibilitat lligada a la seva activitat bancària i financera, segons indiquen en nota de premsa. Així, ressalten l'esforç per potenciar els canals digitals, amb un 55% dels clients de Crèdit Andorrà digitals i el 70% d'accessos a la banca en línia a través del mòbil.En l'àmbit de la responsabilitat corporativa, el premi reafirma el "compromís de l'entitat amb la incorporació de la sostenibilitat al model de gestió i a l'estratègia de negoci", amb l'avanç del banc per incloure els aspectes ambientals, socials i de bon govern (ASG) en la seva activitat, com a entitat pionera al Principat, en ser la primera i única que és membre dels Principis de Banca Responsable d'UNEP FI, segons asseguren. Es tracta del quart any que Crèdit Andorrà rep el premi a millor banc digital al país i el novè com a millor banc en RSC.