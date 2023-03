Andorra i la UE negocien sobre duana, clima i transports

Actualitzada 02/03/2023 a les 19:25

La normativa de duana, clima, reglamentació tècnica dels productes i propietat intel·lectual centra l'agenda de la segona ronda de converses d'aquest any entre Andorra i la Unió Europea que es celebra avui i demà. Les delegacions per a l'acord d'associació debatran durant la jornada de divendres sobre la normativa de medi ambient, transports, seguretat alimentària, agricultura i comerç, segons ha informat el Govern aquesta tarda.L'executiu recalca que s'estan abordant aspectes tècnics de la normativa europea sense entrar en aspectes més polítics durant aquest període del Govern en funcions. Per això, com havia anunciat el secretari d'Estat d'Afers Europeus en funcions, Landry Riba, s'ha demanat que "totes les conclusions que s'assoleixen durant aquests dos dies hauran de ser inscrites amb la menció sota reserva perquè el Govern entrant pugui validar-les o reveure-les si així ho considera", assenyala el comunicat. I precisa que aquesta és la metodologia que es va aplicar fa quatre anys durant el termini que l'executiu va estar en funcions.Les converses d'avui han servit per mantenir "un breu intercanvi preliminar sobre el 'non paper' dels serveis financers que la UE va enviar al desembre a Andorra, Mònaco i San Marino" com a document inicial d'Europa sobre el sector financer. El Govern indica que Andorra ha sol·licitat informació complementària en alguns aspectes del document preliminar, com avança avui el Diari . L'executiu anuncia que la Comissió Europea i Andorra "s'han emplaçat a una reunió entre experts per aprofundir en aquesta qüestió i disposar d'informació necessària per poder construir una posició de negociació".La propera ronda de negociacions serà el 20 d'abril i Riba ha demanat que també tingui una agenda tècnica perquè es preveu que encara no estigui constituït el nou Govern.