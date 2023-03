Tres anys de presó per l'estafa de l'agència de viatges Kenzamon

Sònia Sam haurà d’indemnitzar amb més de 40.000 euros una vintena d’afectats

El Tribunal de Corts ha condemnat a una pena de tres anys de presó ferma la responsable de l’agència de viatges Kenzamon, Sònia Sam, per un delicte major d’estafa comès entre els anys 2012 i 2013. Les víctimes van ser sobretot ciutadans sud-americans que volien viatjar al seu país per visitar els familiars i compraven passatges d’avió en efectiu a preus molt barats. Posteriorment s’adonaven, però, que l’agència no havia adquirit els bitllets o no havia abonat els de tornada des de les destinacions. A més, l’acusada també hauria utilitzat almenys les targetes de crèdit de tres persones diferents per