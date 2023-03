Salut apujarà més els preus als col·lectius amb tarifes més antigues

Actualitzada 01/03/2023 a les 18:09

El ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina, ha afirmat que "molt probablement" caldrà tenir "sensibilitzats diferents" per cada col·lectiu sanitari a l'hora d'acordar el percentatge d'increment de les tarifes, en referència a la proposta del consell d'administració de la CASS d'augmentar de forma general un 7,1% -corresponent a l'IPC del 2022- la tarifa sanitària. En aquest sentit, el ministre en funcions ha indicat que s'haurà de valorar que pugui haver-hi "condicions diferents per cada prestació" i ha fet referència a col·lectius que "fa 10 anys que no se'ls toca la tarifa", o d'altres que se'ls ha incrementat en el decurs dels darrers 10 anys. Tanmateix, Marquina ha assegurat que "avui en dia no hi ha cap topall fixat" per a l'augment de tarifes.Tanmateix, el consell de ministres ha aprovat establir l'homogeneïtzació de les condicions de finançament dels centres terapèutics i educatius amb ingrés per a menors d'edat obligats, amb trastorns mentals, de conducta i addicions. Així, el consell de ministres ha acordat que les famílies passaran a pagar el 10% del total de la tarifa, mentre que el 90% restant anirà a càrrec dels ministeris concernits i de la CASS. El ministre Portaveu en funcions ha indicat que s'establiran convenis específics amb cada centre en funció del tipus de procés terapèutic ofert. A més, ha indicat que per aquelles famílies que no puguin fer-se càrrec de la seva part del copagament podran optar a les prestacions del ministeri d'Afers Socials, tal com ja està establert actualment.L'aprovació d'aquestes noves condicions de finançament donen resposta a l'encomana del Consell General per establir un nou percentatge de copagament homogeneïtzat. El nou percentatge serà retroactiu a comptar de l'1 de gener del 2023, ja que el text recollia un termini de dos mesos per dur-ho a terme.