Nova quota de permisos de residència sense treball

Actualitzada 01/03/2023 a les 18:57

El consell de ministres ha aprovat aquest matí una nova quota d'autoritzacions d'immigració de residència sense treball, segons ha informat el ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina, en roda de premsa. La quota ascendeix a un total de 600 permisos, ja que les autoritzacions aprovades el maig del 2020 es troben gairebé esgotades. Marquina ha recordat que aquests permisos van destinats a aquelles persones que trien Andorra com a país de residència sense desenvolupar activitat econòmica dins del país.D'altra banda, Marquina ha informat de l'obertura de la convocatòria per al programa Engega 2023, corresponent a la subvenció d'ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica, l'eficiència energètica i la seguretat del parc automobilístic. El finançament del programa és d'un total de 740.000 euros per la compra d'un vehicle nou de mobilitat elèctrica, per desballestar un vehicle associat a la compra d'un vehicle nou energèticament eficient o per desballestar un vehicle no associat a la compra d'un vehicle nou. Marquina ha manifestat que l'any passat es van entrar 166 demandes que no van poder-se cobrir amb el pla Engega 2022. De fet, l'executiu informa que des del 2019 s'han atorgat 736 ajudes per un pressupost total de 3.169.941 euros.El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, rebrà demà el ministre d'Estat de Mònaco, Pierre Dartout. Dartout vindrà acompanyat de la ministra de Relacions Exteriors i Cooperació al país, Isabelle Berro-Amadei, i l'alta comissària pels Afers Euripeus, Isabelle Costa, i la consellera tècnica encarregada de la coordinació de la Cèl·lula Europa, Véronique Campana. La finalitat de la visita és refermar la cooperació entre països i compartir l'estat de les negociacions sobre l'Acord d'associació amb la Unió Europea, el desenvolupament digital o la promoció turística. Xavier Espot i Pierre Dartout es reuniran demà, juntament amb la síndica general, Roser Suñé, al Consell General. L'agenda de treball continuarà divendres amb reunions generals a Ràdio Andorra.La incidència de la covid continua a la baixa, amb quinze casos actius i cap pacient ingressat a l'hospital. Govern concreta que el nombre total de casos fins a la data ascendeix a 47.890. Pel que fa a les vacunes administrades, del de l'inici del pla s'han inoculat 161.363 vaccins. Marquina ha informat que es prorroguen una setmana més les actuals mesures de prevenció.