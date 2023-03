Majoral creu que terceravia tornarà aviat a uns comicis

El líder lauredià no ha confirmat si optarà a la reelecció en les eleccions comunals vinents

Un dels pesos pesants de terceravia, Josep Majoral, va assegurar ahir que està “convençut que ben aviat tornarem a veure el partit en uns comicis”. Així, el líder de Sant Julià de Lòria va defensar que el partit “no ha desaparegut”, tot i que finalment es decidís no concórrer a les eleccions generals del 2 d’abril vinent ni tan sols amb una llista territorial a la parròquia.



Tanmateix, Majoral no va confirmar que aquest retorn proper sigui amb vista als comicis del desembre, ja que “queda molt d’aquí a les eleccions comunals, en un any passen moltes coses”, va defensar el

