El vehicle estava sense gasolina aparcat al costat de l’estació de tren

El Ford Fiesta de l’any 2012 que va ser robat a la rotonda de Ransol fa 10 dies va ser localitzat diumenge passat perfectament aparcat a l’estació de trens de la petita localitat de Mérens-les-Vals. La propietària del vehicle va explicar ahir que es trobava “a zero de gasolina” i aparentment en bon estat, tot i que el cotxe va ser dut a un taller per passar una revisió.



La jove va comentar que ha estat la fortuna i el boca-orella el que han permès trobar el cotxe, encara que no estarà satisfeta fins que la policia localitzi els lladres. Diumenge

#1 The Observer

(01/03/23 06:56)