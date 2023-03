La policia demana evitar divulgar continguts discriminatoris

Actualitzada 01/03/2023 a les 08:59

El cos policial recorda la importància de combatre la intolerància i el discurs d'odi i demana a la ciutadania evitar divulgar continguts discriminatoris. A través d'un vídeo, els agents expliquen que el discurs d'odi fa referència a qualsevol expressió que discrimini, fomenti estereotips negatius o estigmatitzi un grup o un individu per factors identitaris, com poden ser l'origen, la religió, les creences, la nacionalitat, el gènere o l'orientació sexual.En aquest sentit, el cos remarca que la policia vetlla perquè es respectin aquests drets i afirmen que "Andorra sempre ha estat un país ric per la seva diversitat, integració i convivència entre cultures i religions, elements que val cuidar i continuar promovent des de tots els àmbits de la societat i d'una manera integral".