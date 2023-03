L'USdA recorda al proper ministre que "hi ha un problema amb la sanitat"

La direcció del Servei Andorra d'Atenció Sanitària (SAAS) ha mantingut avui una reunió amb la branca sanitària de la Unió Sindical d'Andorra (USdA). Entre els temes que s'han abordat hi ha les possibles mesures que es podrien prendre per descongestionar el servei d'urgències, que pateix un increment important d'usuaris a l'hivern.En aquest sentit, una de les iniciatives, i amb la qual les dues parts estan d'acord, és deslligar el servei d'urgències mèdiques del SUM de les urgències hospitalàries. El secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, ha explicat en sortir de la reunió que "el proper ministre de Salut ha de tenir clar que hi ha un problema amb la sanitat del país". La branca sanitària considera que falta personal i que aquest ha d'estar millor retribuït, el que facilitaria la contractació.El col·lectiu sindical es reunirà també amb les diferents formacions polítiques que concorren a les properes eleccions generals, i avui mateix ho fa amb PS-SdP.