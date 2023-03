L'IPC augmenta al 7,5%

Actualitzada 01/03/2023 a les 11:35

L'Índex de Preus de Consum (IPC) interanual s'ha situat en el 7,5% al febrer, una dècima per sobre del de gener, segons l'indicador avançat publicat per Estadística aquest matí. L'augment de la inflació seria causat pel comportament dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques. D'altra banda, el transport ha tingut un efecte moderador, segons el departament.A Espanya i França l'IPC avançat se situa en el 6,1% i el 6,2%, respectivament. En cas de confirmar-se, augmentaria dues dècimes en ambdós casos respecte a la variació registrada el mes de gener.