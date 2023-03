Heracles i Esade creen una beca per a un estudiant sense recursos

Actualitzada 01/03/2023 a les 06:21

El grup Heracles i Esade Alumni, a través de la Chapter Andorra, van presentar ahir la beca que impulsen per cobrir els estudis de grau d’un alumne andorrà “amb un expedient econòmic excel·lent i sense recursos econòmics”. L’ajut sufragarà el cost de la matrícula per cursar a Esade el grau en Lideratge Transformador i Impacte Social o el grau en Administració d’Empreses i bàtxelor en Intel·ligència Artificial per als Negocis. L’estudiant podrà gaudir d’un període de pràctiques professionals en alguna de les empreses del grup Heracles.