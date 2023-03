Govern fixa els criteris de càrrega màxima parroquials

Actualitzada 01/03/2023 a les 10:55

Govern ha fet pública al BOPA d'avui la guia tècnica per a la coordinació dels estudis de càrrega màxima parroquials. El document signat pel cap de Govern en funcions, Xavier Espot, dicta els criteris a seguir per fixar la capacitat màxima de creixement de les parròquies.El primer criteri és la capacitat màxima de subministrament i distribució d'aigua potable i es recorda que la llei d'economia circular estableix com a objectiu situar el consum d'aigua per sota dels 150 litres per habitant i dia. Així, el text indica que els comuns hauran de presentar un estudi específic que valori la disponibilitat i la pressió present i futura que haurà de suportar al llarg de l'any en funció de les necessitats estacionals.La guia també demana als comuns la disponibilitat d'energia elèctrica pròpia i la de l'operador energètic, així com la capacitat de distribució de cada zona actual i futura en funció del creixement urbanístic, al llarg de l'any i de forma esta­cional. D'altra banda, recorda que s'ha de tenir en compte la capacitat màxima de la xarxa viària parroquial i de carreteres generals, tenint present com a factor limitant que no es podrà empitjorar l'escenari actual. Com a valorar de referència consideren que en l'horitzó 2030 es preveu un total de 335.770 viatges al dia comptant els de residents, transfronterers, visitants i turistes, o distribució de mercaderies, entre d'altres.Tanmateix, els comuns hauran de definir la capacitat màxima de conducció i depuració d'aigües residuals, analitzant les zones que es volen tractar mitjançant el sanejament col·lectiu o autònom, així com l'evolució prevista de la xarxa de depuració tenint en compte el desenvolupament urbanístic autoritzat i per auto­ritzar. Els informes hauran de considerar les capacitats màximes de transport i tractament de residus sòlids i de les infraestructures corresponents, en particular del Centre de Tractament de Residus i de les deixalleries. Així, l'executiu recalca que la capacitat màxima actual de tractament del CTRASA és de 60.000 tones anuals de residus urbans, i els objectius de la llei d'economia circular estableixen una reducció del 15% el 2030 i del 20% el 2035. Amb aquests objectius, la quantitat de residus no reciclables per tractar al CTRASA per any i habitant seria de 175 quilograms.Finalment, les parròquies hauran d'establir la capacitat màxima de població escolar que pot ser escolaritzada en centres escolars de maternal, primera ensenyança, segona ensenyança, batxillerat i formació professional.Els comuns disposen d'un any per redactar els estudis de capacitat, i només es podran aprovar amb el vistiplau de Govern. Mentrestant, les llicències d'edificació quedaran condicionades a l'obtenció d'un informe favorable del ministeri d'Urbanisme i Medi Ambient, quedant exclosos els habitatges unifamiliars i destinats a lloguer.