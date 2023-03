Espot aborda amb els taxistes possibles mesures contra l'intrusisme

L’impuls d’una app de servei a la demanda és un altre tema tractat amb les associacions

El cap de Govern, Xavier Espot, va mantenir ahir una reunió amb les dues associacions que funcionen dins del sector del taxi per conèixer de primera mà quins són els seus neguits i les seves demandes. Els convocats a la trobada per l’executiu van ser l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) i l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI).



Fonts de la reunió van explicar que entre els temes que es van abordar hi va haver la posada en marxa d’una app de servei a la demanda i també de possibles iniciatives que es podrien implementar per fer front a l’intrusisme, una de les