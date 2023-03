Actualitzada 01/03/2023 a les 14:20

El Govern ha signat avui al matí un acord de col·laboració amb la Fira de Musica emergent i familiar (FiM) Vila-seca per promoure l'intercanvi artístic i la presència al festival de propostes musicals procedents d’Andorra. Així, fruit d’aquest acord, la FiM programarà un grup procedent del Principat que hagi participat en la convocatòria artística. L’acord es pacta per primera vegada per a l’edició d’enguany, i es prorrogarà automàticament per a les edicions dels propers anys.