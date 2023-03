Carnet Jove organitza la segona edició de l'EmprenDay

Actualitzada 01/03/2023 a les 17:44

El Carnet Jove Andorra organitza del 18 al 30 de març, la segona edició de l'EmprenDay, el programa d'emprenedoria que dona suport a les persones joves que volen crear el seu propi negoci o ja s'han iniciat en l'emprenedoria.L'esdeveniment comptarà amb una jornada de conferències i presentacions, com tallers i assessoraments, per cobrir la demanda dels joves. Les jornades de conferències tindran lloc el dissabte 18 de març i tractaran temes com la mentalitat emprenedora, la gestió del temps i el finançament de projectes emprenedors.