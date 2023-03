Arrestats 9 turistes al Pas amb cocaïna, marihuana i bolets al·lucinògens

Actualitzada 01/03/2023 a les 10:44

Nou turistes van ser detinguts ahir a la tarda al Pas de la Casa per possessió de 29,5 grams de cocaïna, 13,1 grams de marihuana i 8 bolets al·lucinògens, segons ha informat la policia aquest matí. Els estupefaents van ser trobats a les tres habitacions on s'allotjaen a un hotel i el cos de seguretat assenyala que els joves, d'entre 24 i 26 anys, "haurien adquirit presumptament la droga a la localitat encampadana i estaria destinada al consum propi durant la seva estada a Andorra".Els agents van localitzar en l'escorcoll 1.000 euros en efectiu, bossetes destinades a emmagatzemar petites quantitats de les substàncies il·legals i una bàscula de precisió "que tindrien, suposadament, per repartir-se les drogues". Els nou arrestats han passat a disposició judicial aquest matí.