Alberg provisional al pavelló Joan Alay de la capital

Actualitzada 01/03/2023 a les 18:59

El pavelló Joan Alay d'Andorra la Vella és l'últim alberg provisional desplegat al país. Protecció Civil ha presentat aquesta tarda les instal·lacions, que serviran per allotjar temporalment persones en situacions de vulnerabilitat a causa d'emergències en aquesta localitat o a proximitats d'aquesta. El pavelló podrà acollir un centenar de persones i inclou espais de recollida de dades, assistència sanitària, per a infants i de descans, entre d'altres. El departament de Protecció Civil ha equipat l'espai cedit amb el material necessari i ha elaborat un pla d'actuació per organitzar la resposta en cas d'haver d'activar l'alberg provisional.El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha indicat que amb l'alberg al pavelló de Joan Alay es tanca el projecte iniciat l'any 2020, emmarcat en les accions de preparació i planificació de la resposta en situacions d'emergència i catàstrofes. Així, es disposa de cinc albergs provisionals desplegats estratègicament en el territori: el presentat avui a la capital, el centre esportiu del Pas, al centre esportiu de Sant Julià, a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino i a l'edifici Pere Caus de Canillo.