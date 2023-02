Tres persones arrestades per possessió de drogues

Actualitzada 28/02/2023 a les 06:12

La policia ha detingut els darrers dies tres persones per possessió de drogues. A Andorra la Vella divendres a la tarda es va arrestar un home no resident de 27 anys amb 1,1 grams de cocaïna. Dissabte a la tarda a la frontera del riu Runer els agents van detenir un home no resident de 30 anys amb 2,6 grams de tusi, l’anomenada cocaïna rosa, i amb 30 mil·lilitres d’èxtasi líquid. Diumenge a la tarda, també a la frontera del riu Runer, es va arrestar un altre home, no resident de 21 anys, amb tres pastilles que van donar positiu en metamfetamina.Quant a positius d’alcohol o drogues al volant, la policia va efectuar quatre detencions, totes diumenge. De matinada els agents van detenir un resident i una no resident, ambdós de 25 anys, amb taxes de 0,86 i 1,41 en parades rutinàries. A les 9.30 hores van arrestar un altre home, no resident de 40 anys, per donar positiu a la prova de tòxics. I prop de les 23.00 hores van detenir un altre no resident de 30 anys amb una taxa d’1,39 grams d’alcohol per litre de sang.D’altra banda, un motorista de 22 anys va resultar ferit ahir en un accident a l’avinguda Tar­ragona, a Andorra la Vella. El sinistre es va produir poc després de les onze del matí a la rotonda dels Marginets entre la motocicleta Kymco Agility Carri 125 amb plaques del país que conduïa el jove resident i un Citroën C4 amb matrícula francesa.