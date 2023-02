Tres anys de presó per l'estafa de l'agència Kenzamon

Actualitzada 28/02/2023 a les 10:21

Sam, que fa temps que va marxar a França i no hi va deixar béns a Andorra, ha estat condemnada també a deu anys d'expulsió del país i a una inhabilitació de tres anys per exercir la professió. A més, haurà de fer front a les despeses processals i indemnitzar com a responsable civil als estafats, amb una suma total de més de 40.000 euros.

El Tribunal de Corts ha condemnat a una pena de tres anys de presó ferma la responsable de l'agència de viatges Kenzamon, Sònia Sam , per un delicte d'estafa. Les victimes, sobretot ciutadans sud-americans compraven passatges d'avió a preus molt barats, però després s'adonaven que l'agència no adquiria els bitllets de tornada des de les seves destinacions.