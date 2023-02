Situen el 'Llibre dels jutges' de la Seu com el text català més antic

Actualitzada 28/02/2023 a les 15:11

Una investigació de la UB duta a terme per Jesús Alturo i Tània Alaix ha determinat que el ‘Llibre dels jutges’, del segle XI i conservat en els arxius del Bisbat d’Urgell de la Seu, és el text original més antic escrit íntegrament en català. El text, segons van revelar ahir els investigadors, va ser copiat entre el 1.060 i el 1.080, gairebé un segle abans del que s'havia proposat fins ara. Alturo i Alaix estan segurs que es va fer en la canònica de Santa Maria d’Organyà, probablement a les mans de Traver Radolf, un prevere d'aquesta església que entre els anys 1.066 i 1.084 va deixar escrits diversos documents en llatí i va fer la còpia del Liber iudicum per a ús del jutge Albertí d'Organyà.D'aquest text es conserven dues còpies. La més antiga, la que va copiar el prevere de l'església alturgellense, roman al Bisbat d’Urgell. L'altra còpia, més recent, està guardada en l'Abadia de Montserrat. Els autors de la investigació van presentar ahir al Seminari d’Urgell de la Seu el llibre ‘Lletres que parlen’, que recull les noves conclusions sobre els orígens del català escrit. El Liber iudicum, van explicar, conté algunes parts del pergamí cremades, sobretot en els extrems. Alturo i Alaix van atribuir aquestes afectacions a l'incendi que en el 1.090 va afectar l'església de Santa Maria d’Organyà.D'altra banda, els investigadors també avancen el moment de la formació de la llengua catalana, com a mínim, al segle IV, entre tres i quatre segles abans del que majoritàriament s'havia argumentat. Ho fan a partir de la identificació en els escrits de sant Pacià, bisbe de Barcelona, de paraules i expressions com “si et placet” (si et plau) o “subinde” (sovint).